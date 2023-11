Scoutspataljon mälestab keskpolügoonil hukkunud veeblit: ta oli heatahtlik sõber ning väga hea isa

President Alar Karis avaldas samuti hukkunud kaitseväelase lähedastele kaastunnet ja ütles, et langenud kaitseväelane tegeles ka ukrainlaste väljaõppega. „Oht ja teenistus kaitseväes on alati kokku seotud. Ent on eriti valus ja ebaõiglane, kui pöördumatult traagiline juhtub siinsamas Eestis. Täna langes Scoutspataljoni võitleja teenistusülesande täitmisel, õpetades Ukraina kamraade, et nad oleksid head sõdurid oma riigi vabaduse ja iseseisvuse rindejoonel,“ kirjutas Karis sotsiaalmeedias.