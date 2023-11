India päästjad püüavad jõuda tunnelisse lõksu jäänud töötajateni

40 ehitustöötajat jäid lõksu, kui tunneli sissepääsuni viiv läbikäik kukkus kokku, teatasid võimud.

„Oleme sealsete meestega ühenduses. Kõigiga on kõik korras ja me suhtleme nendega,“ ütles ta. „Me kõik teeme kõvasti tööd, et nad kõik välja saada,“ ütles Uttarkashi politseiülem Arpan Yaduvanshi. Ta lisas, et päästjad on rusude kaudu mehi hapniku ja veega varustanud.

Uttarkashi ringkonnaametnik Anuj Kumar ütles, et töötajad on eemaldanud umbes 20 meetrit prahti ja hinnanguliselt on veel vaja kaevata 40 meetrit. Tema sõnul kulub selleks umbes üks päev.

Tunnel on osa India peaministri Narendra Modi projektist Char Dham Highway, mis on mitme miljoni dollari suurune infrastruktuuri plaan. Selle eesmärk on parandada ühenduvust Uttarakhandi osariigi ja New Delhi vahel ning pakkuda paremat juurdepääsu palverännakute olulistele kohtadele. Kiirtee tuleb ligi 1000 kilomeetrit pikk.

Indias on ka varasemalt toimunud ka teisi varinguid. Augustis hukkus Mizorami osariigi kirdeosas ehitusjärgus silla kokkuvarisemise tõttu üle kümne töölise.

Juunis kukkus idaosas Bihari osariigis üle Gangese jõe ehitatav neljarealine betoonsild veidi enam kui aasta jooksul teist korda kokku, tekitades küsimusi selle ehituse kvaliteedis.

Eelmise aasta oktoobris andis Gujaratis Morbi linnas järele hiljuti remonditud rippsild, hukkus 135 inimest.