Ta lisas, et vastab tõele, et hetkel õpetajate suuremaks palgatõusuks riigieelarves eraldi rida olemas pole. Küll peaks see Läänemetsa hinnangul võimalik olema 2025. aastast. Seda ka politseinike, päästjate, kultuuritöötajate ja sotsiaaltöötajate puhul. Läänemets ütles, et rahandusminister Mart Võrklaeval on see ülesanne, et esitada visioon edasistest maksumuudatustest, rääkida riigi tuludest. Ehk ta peaks vastama küsimusele, kust tuleb ka raha palgatõusudeks.