USA teatas uutest rünnakutest Süürias Iraaniga seotud objektidele

USA sõjavägi on sihikule võtnud Süürias asuvaid kohti, mis on väidetavalt seotud Iraaniga, kolmandat korda vähem kui kolme nädala jooksul. Iraan toetab relvarühmitusi, keda Washington süüdistab rünnakute arvu kasvus oma vägede vastu Lähis-Idas.

Iisrael-Hamasi sõja järel on kasvanud rünnakute sagedus Ameerika vägedele Süürias. USA teatel on piirkonnas alates 17. oktoobrist toimunud üle 45 rünnaku tema sõdurite vastu, Pentagoni andmetel on viga saanud umbes 56 töötajat. USA sõnul on vasturünnakute eesmärk tõkestada rünnakuid nende vägede vastu.