Särav pakkumine: Jazz Pesulad langetas Q-Kaardi autopesuteenuse hinda 50% – kuujagu pesusid alates 24,75 eurost

Mugav ja kiire

2022. aasta alguses tuli Jazz Pesulad välja pesuteenusega Q-Kaart, mille raames saab autoomanik autot pesta kuni kümme korda kuus alates 49,49 eurost. See on soodsaim hind turul, mida sellise kvaliteedi juures leida võib, ning aastaga on liitunud hulgaliselt nii era- kui ka ärikliente.

Eesti suurima joogitootja, ettevõtte A. Le Coq müügidirektor Rando Mõrd sõnab näiteks: „Q-Kaardi teenus võimaldab meil oma autoparki mugavalt ja kiirelt puhtana hoida. Lisaks aitab pesuteenusega Q-Kaart liitumine hoida ettevõtte autopargi pesukulud täieliku kontrolli all.“

Alates Q-Kaardi teenuse turule tulekust on püsimakselepingu sõlminud ka näitleja Henrik Normann, kes on öelnud: „Jazzi Q-Kaart on mugav ja kokkuvõttes väga soodne. Eestis pole aastaaega, kus pesulasse asja pole. Minul on auto kogu aeg puhas ja tuju hea! Kõik imestavad!“

Eriti mugavaks muudab Q-Kaardi teenuse aga see, et enam ei pea auto pesemiseks isegi masinast väljuma. Nimelt on Jazz Pesulad sisenenud uude ajastusse autopesulate maailmas ja kasutavad pesuteenuse pakkumiseks nüüd numbrituvastussüsteemi.

Super pakkumine

Poriste ilmade puhul teeb Jazz Pesulad autoomanikele vastupandamatu pakkumise: niigi särava Q-Kaardi hind tehakse veelgi paremaks.

2023. aasta lõpuni saab Q-Kaardi püsimakselepinguga liitudes klient esimesed kaks kuud autopesu hinnaga 24,75 eurot kuus. Pole kahtlustki, et 2,50 eurot pesukorra eest on parim hind, mida turult leida võib.

Püsimakselepinguga Q-Kaarti saab kasutada kõikides Tallinna, Tartu ja Viimsi Jazz Pesutänavates (v.a Merimetsa ja Ülemiste Jazz Pesulad).

Kas oled valmis nii raha kui ka aja kokkuhoiuks?

Loe Q-Kaardi püsimakselahenduse kohta lähemalt ja hakka nautima puhta auto eeliseid juba täna!