Joakim Helenius Eesti 200 uue juhi valimistest: see on täielik farss

Heleniuse sõnul ei ole tal etteheiteid Margus Tsahknale kui välisministrile, aga tal on raske näha, et Tsahkna erakonda edasi viiks. „Tema vastutabki nende vigade eest, mis tehti pärast valimisi, Okk on vähemalt uus nägu. Ma oleks tahtnud näha, et kandidaadiks läheks suurema poliitkogemusega inimene, aga kindlasti ma arvan, et Tsahkna ei ole õige isik erakonda edasi viima,“ sõnas ta.