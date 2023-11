Cameron läks ajalukku eelkõige 2016. aasta Brexiti-referendumi ellukutsumisega, kuigi ta soovitas valijaid üles hääletama Euroopa Liitu jäämise poolt. Pärast vastupidist tulemust astus ta ametist tagasi ja Briti uueks peaministriks ning konservatiivide juhiks valiti Theresa May. Järgnenud seitsme aastaga on konservatiivid viinud EL-iga läbi vaevalised lahkumis- ja kaubanduskõnelused ning vahetanud juhti veel kolm korda.

Otsus parlamenti mittekuuluv poliitik valitsuse võtta on juba iseenesest ebatavaline, eriti kui tegu on endise valitsusjuhiga. Guardian märgib, et otsus näitab Sunaki valmidust enda ja konservatiivide langeva reitingu parandamiseks riske võtta. Tõenäoliselt meeldib otsus konservatiivide mõõdukale tiivale ning ärritab radikaalsemat euro- ja rändevastast tiiba.