Pisike, kuid nutikas leiutis aitab säästa elektri pealt sadu eurosid

Gruffi nutipistik on WiFi-võrgus töötav seade, mis annab võimaluse reguleerida oma seadmete elektrienergia kulu. Selleks pole vaja teha muud, kui mobiilirakendusest või veebibrauserist seadistada, mis ajal ja millise hinnaga kodumasinad töötavad. Kusjuures tarbimist ei pea inimene vähendama.

Kuidas see täpsemalt töötab? Pistik võtab serverist kord päevas Nord Pooli hinnad ja näitab, mis ajal on kõige odavam elektrit tarbida. Kuna hinnatase on iga inimese jaoks suhteline, saab tarbija määrata ise maksimaalse tunnihinna, mille korral näiteks elektriboiler töötab.

Lisaks maksimaalsele hinnale saab kasutaja määrata ka minimaalsed ja keskmistatud töötunnid. Minimaalsete töötundide all saab määrata tundide arvu, mille jooksul peab kodumasin sõltumata hinnast igal juhul töötama. Näiteks suure energiatarbimisega õhksoojuspump peab suurema osa ajast töös olema, kuid Gruff soovitab kuuel kõige kallimal tunnil selle välja lülitada. Sel juhul töötab õhksoojuspump 30-tunnise perioodi jooksul 24 tundi ning juba selle muudatuse tulemusena hoiab tarbija iga kuu ja aasta lõikes märkimisväärselt raha kokku.

Keskmistatud töötundide valik annab võimaluse märkida täpselt vajalikud töötunnid päevas, mil seade peab töötama. Näiteks sügavkülmik peab töötama suurema osa ajast, et säilitada vajalikku temperatuuri ning omada toitude ja hoidiste külmutamise funktsiooni. Siiski saab ka sügavkülmiku puhul eemaldada Gruffi soovitusel kolmandiku töötundidest, mil masin elektrit ei tarbi. Sel ajal, kui reeglina kodus sügavkülmikut ei avata, ei pea see ka täisvõimsusel elektrit tarbima. Kui valitud tööaja sisse jääb tunde, mil elektrihind on kallim seatud maksimaalsest hinnapiirist, lisab rakendus tööaja sisse ka kallimaid tunde. Siiski teeb rakendus seda nii, et kokku ei maksa kasutaja päeva jooksul töötundide eest rohkem, kui on tema seatud maksimaalne hind.