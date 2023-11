RIA Novosti, TASS ja Gazeta.ru teatasid esmaspäeva hommikul, et Vene väegrupeeringu „Dnepr“ väejuhatus otsustas Dnepri okupeeritud kaldal viia väed „soodsamatele positsioonidele,“ mis viitab taandumisele. Umbes kümme minutit hiljem lükati need teated juba ümber.

RIA teatas kõigepealt, et kaitseministeerium on väejuhatuse otsuse „annulleerinud.“ Seejärel esines TASS aga hoopis vabandusega ja ütles, et teade avaldati „eksikombel.“