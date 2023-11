Zelenskõi hoiatas ukrainlasi, et talvel tulevad uued rünnakud elektrisüsteemi vastu

„November on peaaegu poole peal ja peame olema valmis selleks, et vaenlane võib suurendada drooni- ja raketirünnakuid meie taristu vastu,“ ütles Zelenskõi. „Venemaa valmistab end Ukraina jaoks ette ja siin Ukrainas peab kogu tähelepanu olema suunatud kaitsele.“

Ukraina energiaminister Herman Haluštšenko ütles laupäeval, et Ukrainal on talve üleelamiseks piisavalt ressursse, kuid elektrivarustus võib rünnakute tõttu ikkagi häiritud saada. „Küsimus on selles, kui palju võivad tulevased rünnakud tarneid mõjutada,“ ütles Haluštsenko.

Armee pressiesindaja Oleksandr Štupun ütles, et pühapäeva jooksul oli vastase jalaväerünnakuid Avdijivka all umbes kaks korda vähem kui nädala alguses. „Vanelane kannatas [reedel] olulisi kaotusi ja peab jõude ümber grupeerima,“ ütles Štupun. Ukraina maavägede juht Oleksandr Sõrskõi ütles, et Vene väed on praegu aktiivsemad Bahmuti sektoris, kus nad üritavad kaotatud positsioone tagasi võtta.