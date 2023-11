OTSEBLOGI | Saksamaa kahekordistab Ukraina sõjalist abi

Põhimõtteline kokkulepe toimus neljapäeval parlamendi eelarvekomisjonis, vahendab Reuters. Muu hulgas tähendab see, et Saksa kaitsekulutused tõusevad 2,1% SKT-st ja riik hakkab täitma NATO raames antud lubadust kaitsekulude miinimumi kohta. Teateid kinnitas ka kaitseminister Boris Pistorius. „See on Ukrainale tugev signaal, et me ei jäta neid omapäi,“ ütles ta.