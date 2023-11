OTSEBLOGI | Gaza kaks suurimat haiglat lõpetas patsientide vastuvõtmise

Al-Shifa haigla neurokirurg Nidal Abu Hadrous ütles Katari kanalile al-Jazeera, et patsientide ja töötajate olukord on katastroofiline, kuna haiglas pole elektrit ja vett ning turvaline lahkumine on Iisraeli vägede tegevuse tõttu võimatu. Nädalavahetuse jooksul on lahingutegevuse käigus hukkunud kolm haigla medõde ja elektri puuduse tõttu 12 patsienti, nende seas kaks enneaegset imikut. Majas on veel 600 patsienti ja 1500 põgenikku.