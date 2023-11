Sellega on kõik juba harjunud, et Keskerakonnast Isamaasse joostakse. Aga et elupõline sots Isamaasse astub! Mitut ministriametit pidanud ja mitu korda riigikokku kuulunud Urve Palo lahkus poliitikast mõni aasta tagasi, lubades, et tema küll tagasi ei tule. Ja nüüd ta tuleb ikkagi. Isamaa ridades. Esmaspäeval kell 9 algavas saates annab aru Urve Palo.