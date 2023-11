Kristina Kallas ei kandideeri Eesti 200 esimeheks

„Minu fookus peab praegu olema hariduskriisi lahendamisel, mis on kulmineerunud kümnendi jagu tegemata otsustest õpetajate palkade, töötingimuste ja koolivõrgu osas. Kümne kuu pärast peab startima üks suurimaid muutusi, mis Eesti hariduses on kolmekümne aasta eest ette võetud - üleminek ühtsele Eesti koolile. Ka see protsess vajab juhtimist, sest seda saab teha vaid korra, vigade parandamine läheks Eestile väga kalliks,“ ütles Kallas.

Kallas saatis pühapäeval ka kirja erakonnakaaslastele, kus ütles, et tormised ja keerulised ajad on nii valitsuses kui ka Eesti 200-s, vahendab ERR .

„Sellistel hetkedel on väga oluline, et juhid seavad selgeid prioriteete ja sihte, kuidas kriisidest välja tulla. Meil on hariduskriis, mis on tekkinud aastakümne jagu tegemata otsuste tulemusel. Ma pean oma absoluutseks prioriteediks hariduskriisi lahendamise ja sellest tingituna olen otsustanud, et ma ei kandideeri praegusel hetkel Eesti 200 erakonna esimeheks. Kahte suurt ülesannet korraga teha ei saa nii, et mõlemad saavad tehtud õigesti ja hästi,“ sõnas Kallas.