Soome politsei tegeleb uut tüüpi jälitamiste uurimisega

Ehkki väikesed asukohaseadmed on mõeldud selleks, et oma võtmeid, kotti või muid isiklikke asju mitte ära kaotada, on neid hakatud kasutama ebaseaduslikuks jälitustegevuseks.

YLE andmetel tegeleb Soome politsei mitme sellise juhtumiga. Näiteks Kouvolas uurib politsei juhtumit, kus eksabikaasa kinnitas naise auto külge asukohaseadme ning kogus seeläbi tema liikumise kohta infot. Ka Länsi-Uusimaa politsei uurib praegu juhtumit, kus eksabikaasa autosse paigaldati asukohaseade. Sarnaseid juhtumeid on registreeritud ka Edela-Soome ning Kesk-Soome politseis.

Mõnedel puhkudel on tegemist olnud auto külge kinnitatud seadmega, teistel juhtudel on installitud jälgimisprogrammid asjaosaliste telefonidesse.

Tuntuim seade, mida on hakatud kuritarvitama, on mündisuurune Apple Airtag, mille aku peab vastu umbes aasta. Tänu väiksele suurusele, on seda lihtne märkamatult teise käekotti, jope taskusse või auto istmepadja vahele libistada.

Apple on püüdnud Airtagi väärkasutamise keerulisemaks muuta. Kui tundmatu Airtag satub asjade hulka, peaks see hakkama hoiatama. Lisaks, kui ohvril on iPhone, hoiatab telefon tundmatu Airtagi pideva kohaloleku eest. Kui aga ohvril on teist marki telefon, võib jälgimisseadme olemasolu märkamata jääda.

Tegemist ei ole uue fenomeniga. Mullu kirjutas Vice, et USA-s registreeriti veidi enam kui poole aastaga kaheksas politseijaoskonnas 150 kuriteoteadet, mis olid seatud asukohaseadmete abil jälitamisega. Ühel juhul kahtlustati naist oma endise peigmehe jälitamises, kõigil teistel juhtudel olid kahtlustatavateks mehed.