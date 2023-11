FOTOD | Aasta isa tiitli pälvis nelja lapse isa ja 12 lapselapse vanaisa Ülo Loorens

Ülo peres on tublideks meesteks sirgunud neli poega: Janek (46), Indrek (45) Renek (42) ja Villu (35). Ülol on kokku 12 lapselast ja varsti saab aasta isa vanavanaisaks.

Ülo on elupõline Läänemaa mees, kes on pärit Oru vallast väikesest rabaäärsest Änniste külast Luusna talust. Eesti naisliidu president Monika Haukanõmm sõnas, et Ülo on elav tõestus, et inimese juured ja isakodu on talle kõige olulisemad. „Ei ole kuskil maailmas paremat kohta kui sünnikohas,“ ütles Haukanõmm.

Pärast Oru koolis põhihariduse omandamist asus Ülo õppima Olustverre põllumajandust. Linnamäe kolhoosi hiilgeajal, 1970.–1980. aastatel töötas ta peaagronoomina. Ülo oli nõudlik iseenda ja teiste suhtes, seisis selle eest, et kõik põllutööd saaksid tehtud ja saak õigel ajal salve. Aasta isa Ülo on oma talus tegev siiani. Eesti iseseisvuse taastamise järgselt taastati kohe ka Oru vald ja Ülost sai Oru vallavanem, kus ta oli ametis 1991. aastast 2005. aastani. Haukanõmm sõnas, et tänavuse aasta isa tööaastate säravaim tulemus on oma kodukohale uue koolihoone ehitamine.

Tulevase abikaasa Milviga kohtus Ülo samuti kodukohas Linnamäel. Kaks töökat ja kodukohta armastavat inimest abiellusid 1976. aastal ning perre sündis neli poega. Kõigil lastel on Linnamäel kodud ja perekonnad. Ülol on peale nelja poja neli miniat, keda ta hellitavalt kutsub „minu tüdrukuteks“.

Haukanõmm ütles oma kõnes, et Ülo miniad iseloomustavad oma äia kui alati otsekohest, optimistlikku, õiglast ja heatahtlikku inimest. „Ülo abistab alati inimesi, kes on jäänud elu hammasrataste vahele. Ta on ka väga laia silmaringiga ja töökas mees, kes veedab suurema osa oma vabast ajast lugedes ning eriti huvitab teda ajalugu,“ kirjeldavad miniad aasta isa.