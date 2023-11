OTSEBLOGI | Ukraina võttis tagasi küla Harkivi lähedal

Ukrainal on talve üleelamiseks piisavalt energiaressursse, kuid Venemaa rünnakute oodatav suurenemine võib varustusvõrke häirida, ütles Ukraina energiaminister Herman Haluštšenko. Minister ütles laupäeva õhtul Ukraina rahvusringhäälingule, et riigil on piisavalt energiaressursse. „Selle osas tunneme end rahus. Küsimus on selles, kui palju võivad tulevased rünnakud tarneid mõjutada.“

Viimase paari nädala jooksul on Venemaa rünnanud Ukraina infrastruktuuri 60 korda. See põhjustab muret, et Moskva on teiseks sõjatalveks valmistudes alustanud elektrivõrgu sihtimist. Eelmisel talvel tabasid tuhanded Venemaa droonid ja raketid elektritaristut, põhjustades ulatuslikke elektrikatkestusi. Haluštšenko sõnul eeldatakse, et Venemaa alustab rünnakuid energiainfrastruktuuri pihta, kui temperatuur langeb alla nulli kraadi. „Madal temperatuur lisab kahju,“ ütles Galuštšenko. „Iga miinuskraad suurendab riske.“ Tänavu sügis on Ukrainas olnud soe, kuid tuleval nädalal on oodata Kiievis ja mujalgi, et temperatuur langeb alla null kraadi.