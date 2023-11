OTSEVIDEO | Islandil kuulutati vulkaani pärast välja hädaolukord

Evakueerimise eesmärk on elanikele piisavalt aega varuda, kirjutab Iceland Monitor.

„On selge, et meil on tegemist sündmusega, millesugust islandlased pole pärast Vestmannaeyjari purset kogenud,“ sõnas tsiviilkaitse osakonna ülem Víðir Reynisson.

Loodud on kolm evakuvatsioonikeskust Keflavíkis, Kópavoguris ja Selfossis. Eile ööbis neis 140 inimest. Punase Risti teatel on pärast evakueerimiskäsu andmist nende juures registreeritud 1700 inimest.

Islandi meteoroloogiaameti teatel on Reykjanesi poolsaarel ja selle lähistel suur vulkaanipurske oht. Täna hommikuks on purske oht suurenenud ja arvatakse, et vulkaan võib lähipäevil purskama hakata.