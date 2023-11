OTSEBLOGI | Üleskutsed relvarahuks kasvavad, Netanyahu keeldub sellest

Ehkki rahvusvahelised üleskutsed sõlmida Gazas relvarahu kasvavad, on Iisraeli peaminister sellele vastu. Tema sõnul peab Hamasi-vastane võitlus sama jõuliselt jätkuma.

relvarahule üles kutsunute seas on ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes ütles intervjuus BBC-le, et Iisraeli poolt Gazas imikute, naiste ja eakate inimeste pommitamine ei ole õigustatud. Ta kutsus üles sõlmima Gazas relvarahu, öeldes, et see oleks kasulik Iisraelile.

Muuhulgas on Netanyahu vastu sellele, et sõja järel läheks kontroll Gaza piirkonnas palestiinlaste kätte. Tema sõnul peab Gazasse tulema täielik turvakontroll ning Iisraeli sõjaväel peab olema õigus igal hetkel piirkonda siseneda, et „tappa terroriste, kes võivad uuesti välja ilmuda.“

„Võin teile öelda, mida seal ei hakka olema – Hamasi. Veelgi enam, seal ei ole tsiviilvõimu, mis õpetab oma lapsi Iisraeli vihkama, iisraellasi tapma, Iisraeli riiki likvideerima.“

„Seal peab olema midagi muud, kuid igal juhul meie turvakontrolliga,“ lisas Netanyahu.

Sõjategevus halvas Gaza suurima haigla

Lähedalasuvatel tänavatel toimuvate ägedate lahingute pärast on Gaza suurimas haiglas patsisendid ja põgenikud kohutavates tingimustes lõksus. Elektrikatkestuse tõttu on surnud kaks enneaegset beebit.

Gaza linnas asuva Al-Shifa haigla kirurg ütles BBC-le, et haiglas on vesi, toit ja elekter otsa saanud.

Haiglast saadud teated kujutavad õudust ja segadust – läheduses toimuvad regulaarsed intensiivsed lahingud, hiljuti opereeritud patsisente ei saa evakueerida ning surnukehad kuhjuvad ilma et neid oleks võimalik matta.

„Me ei taha, et nende surnukehade tõttu tekiks haiguspuhanguid,“ ütles kirurg Marwan Abu Saada BBC-le ning lisas, et surnukuuri külmkapp ei tööta, kuna generaatoril on kütus otsa lõppenud. Haiglakompleksi ümber toimunud lahingute tõttu pole õnnestunud surnuid matta.