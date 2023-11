Araabia ja moslemite juhid nõuavad Gaza sõja viivitamatut lõpetamist

Prints Mohammed ütles, et kuningriik „mõistab hukka ja lükkab kategooriliselt tagasi selle barbaarse sõja meie vendade vastu Palestiinas“.

Erdoğan kutsus üles kutsuma kokku rahvusvahelist rahukonverentsi, et leida Iisraeli ja palestiinlaste vahelisele konfliktile püsiv lahendus. „See, mida me Gazas vajame, ei ole paaritunniseid pause, pigem vajame püsivat relvarahu,“ ütles Erdoğan tippkohtumisel.

Mitmed Hamasi juhid asuvad Kataris, mistõttu on riik üritanud vahendada Iisraeli pantvangide vabastamise kõnelusi. Karati emiir avaldas lootust, et humanitaarrahu sõlmitakse peagi. „Kui kaua kohtleb rahvusvaheline üldsus Iisraeli nii, nagu oleks see rahvusvahelistest seadustest kõrgem,“ ütles ta tippkohtumisel.