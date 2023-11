London oli hädas vastumeeleavaldajate agressiooniga enne Palestiina-meelset marssi

Londoni politsei teatas sotsiaalmeediaplatvormi X-i postituses, et nad seisid silmitsi vastumeeleavaldajate agressiooniga, keda oli linnas „märkimisväärsel hulgal“. Nad lisasid, et neil ei lubata Palestiina-meelsele meeleavaldusele vastu astuda.

„Rahvuslik marss Palestiina eest“ on viimane Briti pealinnas toimunud meeleavalduste seeriast, et avaldada toetust palestiinlastele ja kutsuda üles relvarahu Gaza sektoris.

Palestiina solidaarsuskampaania üks korraldajatest Ben Jamal ütles Reutersile, et meeleavaldusega võib liituda kuni miljon inimest. Ta ütles, et meeleavaldus on rahumeelne, kuid tunnistas „tänast teravnenud olukorda“.

Politsei on teatanud, et korrarikkumiste ärahoidmiseks on valves peaaegu 2000 ametnikku ja neljapäevast saadik on Kenotaafi ümber olnud enneolematu ööpäevaringne politseivalve.