Kaja Kallas palus õpetajatelt vabandust: saan aru, et solvasin teid. Me oleme riigieelarvega väga suures jamas

Kallas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et õpetajate palkade suurendamiseks peaksid õpetajad streikimise ajal inimesi veenma ka automaksu toetama. Samuti rõhutas ta, et õpetajate palk tõusis eelmisel aastal 24% ja õpetajad on ainsad, kelle palgafond suureneb ka järgmisel aastal.

Täna palus Kallas oma sõnade pärast vabandust, öeldes, et ta sõnavõtt oli ebakohane, irrelevantne ja ebaõnnestunud. „Ma saan aru, et solvasin sellega õpetajaid, soovitades neil streikimise ajal propageerida automaksu, et selle kaudu saaks riik nende palka tõsta,“ kirjutas peaminister.

Samuti pidas peaminister oluliseks põhjendada, miks säärane sõnum üldse üle tema huulte lipsas. „Me oleme riigieelarvega väga suures jamas,“ alustas Kallas selgitamist ning rõhutas, et tema hinnangul on valitsus väga selgelt prioriseerinud just õpetajate palku ja töötingimusi.

Küll peab Kallas eelarve koostamisel probleemiks seda, et ükski ühiskonnagrupp ei toeta ühegi maksu tõstmist ja samal ajal nõuvad kõik riigi väljaminekute suurendamist. Sellele kõigele lisanduvad peaministri sõnul ka koalitsioonisisesed pinged, mis tekivad riigieelarve seisu parandamise pärast, kui mõni huvigrupp või ajakirjandus mõne meetme vastu protesteerib.

„See frustratsioon, mis sellisest massiivsest survest tekib, viiski mind oma väljaütlemistes libastuma,“ põhjendas Kallas oma sõnu. Peaminister palus mõistmist ja selgitas, et tegelikult soovis ta, et kasvõi üks huvirühm võiks mõnikord toetada riigieelarve tulude poole parandamist.

Kallas rõhutas, et iga lisakulu ja riigi palgal olevate inimeste palgatõus tähendab suuremat survet eelkõige maksumaksja rahakotile.