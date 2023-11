Ungari ei ole rahul Bulgaaria Vene gaasi transiidimaksuga, abi oodatakse EL-ilt

Bulgaaria usub, et maks vähendab Venemaa riikliku energiaettevõtte Gazpromi eelisseisundit Kagu-Euroopas ja vähendab Venemaa mõju piirkonnas.

Maksu kehtestamine tekitas pahameelt tema naaberriikides Serbias ja Ungaris, kes on suuresti sõltuvad Vene gaasist . Nendesse riikidesse jõuab see läbi Türgi ja Bulgaaria TurkStreami torustiku kaudu.

Ungari ELi asjade minister Janos Boka ütles, et on saatnud Euroopa Komisjonile kirja, kutsudes komisjoni üles algatama Bulgaaria vastu rikkumismenetlust. Boka sõnul kehtestas Bulgaaria maksu ilma Ungariga läbirääkimisi pidamata ning tema arvates rikub see EL-i tolli- ja kaubandusseaduseid.