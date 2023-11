OTSEBLOGI | Lahingud hoogustusid Põhja-Gaza ülerahvastatud haiglate läheduses

Iisraeli valitsuse pressiesindaja Eylon Levy ütles, et Hamasi peakorter asub Al-Shifa haigla keldris, mis tähendab, et rajatis võib saada seaduslikuks sihtmärgiks. Samuti väidab Iisrael, et Hamas peidab relvi haiglate all asuvates tunnelites, aga Hamas eitab seda.