ÜRO inimõiguste juht nõuab Iisraeli „suure mõjuga“ relvade uurimist

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Turk ütles, et Iisrael peab lõpetama selliste relvade kasutamise tihedalt asustatud piirkonnas. Enne sõda elas seal 2,3 miljonit palestiinlast, kuid üle poole on viimase kuu lahingute tõttu ümber asunud.

Turk ei täpsustanud, milliseid relvi ta silmas peab.

Iisraeli alaline esindus ÜRO juures Genfis ütles, et „Iisrael järgib kogu aeg rahvusvahelist humanitaarõigust. Terroristid seda ei tee“. Nende sõnul on Hamas asunud tihedalt asustatud piirkondadesse, takistades tsiviilisikute lahkumist piirkonnast.

„Iisraeli ulatuslik Gaza pommitamine, sealhulgas suure mõjuga lõhkerelvade kasutamine tihedalt asustatud piirkondades avaldab selgelt laastavat mõju humanitaar- ja inimõigustele,“ ütles Turk visiidil Jordaania pealinnas Ammanis.

„Rünnakuid tuleb uurida... Meil ​​on väga tõsine mure, et need on ebaproportsionaalsed rünnakud, mis rikuvad rahvusvahelist humanitaarõigust,“ lisas ta.

Iisrael süüdistab Gazas tsiviilisikute hukkumises Hamasi - nende sõnul kasutab rühmitus elanikkonda inimkilbina. Samuti peidavad nad väidetavalt varustust ja relvi haiglate ümber.

„Igasugune Palestiina tsiviilisikute relvarühmituste ja tsiviilobjektide kasutamine rünnakute eest kaitsmiseks on vastuolus sõjaseadustega,“ ütles Turk. Ta lisas, et siiski ei vabasta see Iisraeli kohustusest tagada tsiviilisikute säästmine.

Turk ütles, et Iisrael peab viivitamatult võtma kasutusele meetmeid, et kaitsta palestiinlasi Jordani Läänekaldal, sest ka seal on vägivald palestiinlaste ja Iisraeli sõdurite vahel suurenemas. Tema sõnul on oktoobri algusest hukkunud vähemalt 176 palestiinlast Iisraeli julgeolekujõududega toimunud intsidentides.

Iisrael on teatanud, et on viinud läbi terrorismivastaseid operatsioone Hamasi ja teiste Palestiina relvarühmituste vastu Läänekaldal.