Vatikan lubab transsoolistel olla ristivanemaks ja saada ise ristitud

Vatikani dokumendis märgiti, et transsoolisi inimesi - sealhulgas neid, kes on saanud hormoonasendusravi või läbinud operatsiooni - võib ristida „samadel tingimustel kui teisi usklikke“. Eelduseks on, et see ei tohi see tekitada „avalikku skandaali või desorientatsiooni usklike seas“. Dokumendist ei selgunud, mida avalik skandaal endast täpsemalt kujutab.