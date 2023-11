Kas peaminister annab järele? Kristina Kallas rõhutab, et õpetajate edaspidine palgatõus tuleb paika panna

Paika ka karjäärimudel ja koormus

„Muidugi otsime lahendusi. Mina pingutan selle nimel väga palju,“ märkis Kristina Kallas (Eesti 200). Ta toonitas, et õpetajate ootus pole ühekordne alampalga kokkulepe, vaid pikem plaan. Tema sõnutsi tähendaks kokkulepe muidugi seda, et pannakse kirja palgatõus järgnevatel aastatel. Kallas on korduvalt avalikult öelnud, et eesmärgiks on see, et aastaks 2027 on õpetajate keskmine palk viidud 120 protsendini Eesti keskmisest. Riigi rahalist seisu arvestades tuleval aastal suuremat palgatõusu ikkagi oodata pole, küll aga Kallase hinnangul järgnevatel aastatel.