Reemo Voltri: tundub, et valitsus tahab nüüd õpetajate palkade teemal kompromissi leida

„Kui teisipäeval ütles peaminister, et pole isegi mingit võimalust tulevaste aastate palkade osas kokkulepet sõlmida, siis täna väitis haridusminister, et selline soov on valitsusel siiski olemas,“ ütles Voltri.

Ta märkis, et järgmise aasta haridustöötajate töötasu puhul oli valitsus jäigemal seisukohal. „Valitsuse esindaja leidis, et õpetajate 1,7 protsendi suurune palgatõus on siiski piisav,“ nentis Voltri.

EHL-i esimehe sõnul teeb riiklik lepitaja tulevasel kolmapäeval osalistele lepituspakkumise. Pakkumise kaalumiseks on aega kolm päeva ja 20. novembril peavad pooled ütlema, kas nõustuvad sellega.

Voltri kinnitas, et juhul, kui pakkumine ühele poolele ei sobi, korraldavad haridustöötajad pikema streigi. „Aga peame sellest kaks nädalat ette teavitama, nii et streik ei saa toimuda enne detsembri esimese nädala keskpaika,“ viitas Voltri varaseimale võimalikule toimumisajale.

„Siis vaatame, kui kaua streik kestab. See, kui kaua valitsus tahab meie noorte haridust kahjustada, on juba nende endi kätes,“ lausus Voltri. EHL-i juht sõnas, et talle jäi siiski mulje, et valitsusel on tahe kompromissi leida. „Kui tegu polnud hämamisega, et lihtsalt asja venitada,“ lisas ta.