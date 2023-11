Põhja-Gazas pommitati enklaavi suurimat haiglat

WHO pressiesindaja Margaret Harrise sõnul puuduvad neil üksikasjad, kuid nad teavad, et Al Shifa haiglat pommitatakse. Kolleege tsiteerides ütles ta, et kohapeal oli toimumas „intensiivne vägivald“. Ta lisas, et „märkimisväärne pommitamine“ toimus ka Rantissi haigla vastu, mis on Põhja-Gaza ainus lastehaigla.

Gaza perekonnad on varjunud territooriumi suurimas haiglas, mis asub Iisraeli vägede poolt ümbritsetud Gaza linnas. Iisrael on öelnud, et selles piirkonnas on võitlejate peakorter ja on käskinud elanikel Gaza põhjaosast lahkuda.

Rantissi haiglas olevad lapsed on kriitilises seisundis või saavad vähiravi. Harrise sõnul on neid võimatu sealt ohutult evakueerida.

Samal briifingul ütles ÜRO humanitaarabibüroo pressiesindaja Jens Laerke, et Gazasse abi viimisel Egiptusega Rafahi piiriületuskoha kaudu on olnud mõningaid „probleeme“.

Kolmapäeval sõitis Egiptusest Gazasse seitse kiirabiautot ja 65 veoautot, mis vedasid toitu, ravimeid, hügieenitarbeid ja vett. Ta lisas, et see abi ei jõua Gaza põhjaossa.

„Me ei saa praeguses punktis põhja poole sõita, mis on muidugi väga masendav, sest teame, et põhjaossa on jäänud mitusada tuhat inimest,“ ütles Laerke.

„Kui praegu on maa peal põrgu, siis selle nimi on Põhja-Gaza,“ ütles ta. „See on hirmus elu päeval ja pimeduses ja mida sa räägid oma lastele sellises olukorras, see on peaaegu kujuteldamatu - et tuli, mida nad taevas näevad, on väljas, et neid tappa?“ ütles ta.

Ta kutsus Iisraeli üles avama uuesti Kerem Shalomi piiriületuspunkt, et võimaldada rohkem abi.

Iisrael alustas Gaza sektori põhjaosas neljatunniseid lahingupause, et võimaldada palestiinlastel põgeneda enklaavi vastu suunatud rünnakute eest.

Laerke kritiseeris pause, öeldes, et neid ei ole ÜROga kooskõlastatud. „Selleks, et seda humanitaareesmärkidel ohutult teha, tuleb loomulikult kõigi osapooltega kokku leppida,“ ütles ta.