EL on valmis võtma kasutusele plaan B, kui Ungari paneb Ukraina abipaketile veto

Kardetakse, et Ungari peaminister Viktor Orbán takistab abipaketi saatmist Ukrainale, sest ka varasemalt on ta olnud vastu sarnastele toetustele. Sellised väljamaksed EL-i jagatud eelarvest vajavad kõigi liikmesriikide ühehäälset toetust.

Kaks EL-i ametniku ütlesid, et kui Ungari peaks kasutama vetoõigust, siis on blokil võimalus sellest mööda hiilida. See tähendaks, et kõik teised EL-i valitsused koostaksid Kiieviga eraldi abipaketi.