Meretehnoloogia professor: 15kraadine kreen on laevale väga suur ja ebameeldiv kaldenurk

Professor Tabri selgitas Delfile, et laeva püsiva kreeni vältimiseks peab olema tagatud, et laeva raskuskese oleks laeva keskjoonel. Kuivõrd Amalie juhtumi puhul on teada, et kreeni põhjustas lasti liikumine, tähendab see, et mõni sõiduk võis liikuda liialt ühe külje peale.