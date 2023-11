Poola opositsioonierakonnad allkirjastasid koalitsioonilepingu, aga võimalikku võimule saamist tuleb veel oodata

Lepingu allkirjastanud erakonnad said möödunud kuul toimunud parlamendivalimistel kokku parlamendis enamuse. Nende peaministrikandidaat on endine peaminister Donald Tusk, kes juhib opositsioonierakondadest suurimat, tsentristlikku ja Euroopa-meelset Kodanike Koalitsiooni, vahendab Associated Press.