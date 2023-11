Kreml: presidendilt armu saanud mõrvarid on lunastanud oma süü lahinguväljal verega

Kommenteerides ajakirjanike palvel muu hulgas mõrvaritele armu andmist Venemaa presidendi Valdimir Putini poolt, ütles Peskov: „On kaks armuandmise teed: teine neist on see, kui lunastatakse verega, muu hulgas raskete kuritegude eest süüdi mõistetud, nad lunastavad oma kuriteo lahinguväljal verega.“

„Lunastavad verega ründebrigaadides, kuulide all, mürskude all ja see on teine tee,“ lausus Peskov.