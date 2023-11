VIDEO | Õpetaja: endised kolleegid kirjutavad, et hoidke selg sirgu!

Yallop rääkis streigi lõppedes Delfile, et õpetajad tundsid ennast hästi ning streik läks ootuspäraselt. „Paar sõnumit ka saadud endistelt kolleegidelt, et hoidke selg sirgu,“ rõõmustas õpetaja.

Õpetaja sõnul oli streigil mõju ning oluline on see, et teema on taas ühsikonnas päevakorras.