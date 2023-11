VIDEO | Tallinna reaalkooli abituriendid: oleme jäänud piinlikku olukorda, kus peame endale ise tundi andma

Tallinna reaalkooli õppealajuhataja ning õpetaja Madis Somelar rääkis, et peaministri öeldu, et õpetajad võiksid streigi ajal automaksu propageerida, mõjus erakordselt kummalisena. Somelari sõnul kogunesid nad streigi ajal õpetajatega ühte ruumi, et arutada, kuidas üheskoos edasi minna nii, et õpilaste haridus ei kannataks.