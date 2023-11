VIDEO | Lasteaiaõpetajad: räägitakse, et õpetajad on olulised, aga ikkagi lubatakse oluliselt vähem palgatõusu

Liivamäe lasteaiaõpetajad sõnasid Delfile, et meeleolu on streigi ajal siiski kurb. „Räägitakse, et õpetajad on väga olulised, aga kui ikkagi lubatakse oluliselt vähem palgatõusu, siis on kurb küll,“ ütles üks õpetaja.

„Tekitab väga segaseid tundeid. Tahaks ikka riigi poolt toetust saada, aga praegu on seis hoopis vastupidine,“ ütles teine Liivamäe õpetaja.

Õpetajad sõnasid, et kui tänane haridustöötajate ja riikliku lepitaja kohtumine tulemust ei too, siis oodatakse edasisi juhiseid streigi jätkamise osas. „Oleme valmis,“ ütlesid õpetajad.

Liivamäe lasteaia direktor Imbi Pajula sõnas, et õpetajatele tuleb pidevalt juurde nõudmisi nii riigi kui lapsevanemate poolt, kuid õpetajad vastu midagi ei saa. „Ootused aina kasvavad, aga aus oleks seda ka väärtustada,“ ütles Pajula.

Paljula sõnas, et loodetavasti olukord õpetajate palkade osas muutub paremaks. „Aga olen siiski skeptiline. Fakt on see, et õpetajaid on nii palju puudu ja see ongi sellise käitumise tulemus,“ ütles Pajula.

Pajula sõnas, et Liivamäe lasteaia õpetajad on valmis vajadusel ka edasi streikima. „Meil on ka lapsevanemad valmis selleks,“ ütles Pajula.

Liivamäe lasteaialapse isa Paavo asendab streigi aja rühmas õpetajaid ning ütles, et tema elu tund aega oluliselt ei mõjuta. „[Kui õpetajad otsustavad kauem streikida], siis on olukord palju keerulisem. Siis tuleb pigem lapsed kodus hoida ja kodukontorit teha,“ ütles Paavo ning lisas, et see muudaks ikkagi lapsevanema elu raskemaks.

Vaata täpsemalt videost!