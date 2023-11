„PÄEVAKORD“ | Õpetajaid ootab ees pikk streik, sest küüniline Kaja Kallas ei jäta muud võimalust

Peaminister Kaja Kallas möönis valitsuse pressikonverentsil, et oleks õpetajana raske valiku ees: kas minna streikima või mitte. Ta mõistab õpetajate nõudeid, kuid samal ajal peaks silmas, et eelmisel aastal nägid õpetajad 24protsendilist palgatõusu.

ERRi ajakirjanikule vastas Kallas streigi kohta aga nii: „Kui nad samal ajal, kui nad streigivad, käivad ringi ja veenavad inimesi automaksu toetama või suuremas mahus seda vastu võtma, et tekiks need vahendid, et me saame tõsta õpetajate palka veelgi rohkem.“

See võttis „Päevakorra“ saate tegijad sõnatuks. „See on uskumatu, täiesti lubamatu, et samal ajal, kui peaministri palk tõusis kevadel peaaegu poole võrra õpetajate palga mahust, tuleb Kaja Kallas selliseid asju ütlema,“ ärritus maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

„Õpetajad ei nõuagi palgatõusu endale (kuigi muidugi ka endale), vaid peamiselt tulevastele õpetajatele. Et ka tulevikus oleks õpetajaid, kellest juba praegu on puudus,“ lisas Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant.

„Ma olen üldiselt olnud peaministri humoorika kõnepruugi fänn, ma arvan, et see on hea, kui suudetakse tõsiste teemade kõrval nalja visata. Aga sellises kontekstis ja toonis seisukohavõttu on raske õigustada,“ nõustus Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu.

Valitsus on koalitsioonilepingus lubanud, et 2027. aastaks tõstetakse õpetajate palk 120 protsendile keskmisest palgast. Nii suures mahus õpetajate palka ei tõsteta, mh on õpetajad ainsad riigisektori töötajad, kelle palk üldse tuleval aastal tõuseb (nt politseinike ja päästjate palgad ei tõuse).

Seekord oli päevakorras veel:

Eesti 200 otsib uut juhti (ennustasime!)

Nordical on nina norus

Euroopa Liit laieneb

Linnahalli ähvardab (taas) lammutamine

Pikemaks aruteluks avasime riigikontrolli karmi tõdemuse, et Eesti elektrisüsteem võib tulevikus kokku kukkuda.

Saate lõpus muidugi ka eluloterii!

Taskuhäälingusaade „Päevakord" on iganädalane Delfi Meedia ajakirjanike Greete Lehepuu (Eesti Ekspress), Urmas Jaaganti (Eesti Ekspress) ja Hindrek Riikoja (Maaleht) arvamussaade, milles analüüsitakse mööduva nädala põletavamaid poliitilisi ja ühiskondlikke jututeemasid.