OTSEBLOGI | Iraan: Iisraeli tekitatud tsiviilisikute kannatuste ulatus viib vältimatult konflikti laienemiseni

„Gaza tsiviilelanike vastase sõja intensiivsuse suurenemise tõttu on sõja ulatuse laienemine muutunud vältimatuks,“ ütles Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian eile õhtul telefoni teel oma Katari kolleegile šeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thanile, teatas Iraani Press TV.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Iisraeli valitsus ei püüa Gazat vallutada, okupeerida ega valitseda, aga on vaja usutavat jõudu Hamasi valitsemise lõpetamiseks seal.

USA teatas, et Iisrael hakkab pidama iga päev Gaza sektori põhjaosas neljatunniseid pause sõjategevuses, et lasta tsiviilisikutel põgeneda.

USA president Joe Biden ütles, et see on samm õiges suunas.