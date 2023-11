Margus Tsahkna kandideerib Eesti 200 esimeheks

Tsahkna sõnas, et on viimastel päevadel esimeheks kandideerimist arutanud Lauri Hussari, Kristina Kallase ja Hendrik Terrasega. „[Olen] jõudnud otsusele, et kandideerin erakonna esimeheks,“ ütles ta.

„Olen Eesti 200 algusest peale püüdnud aidata nii palju, kui oskused ja kogemused lubavad, et värske jõud Eesti 200 ekspertide näol Eesti elu kujundama asuks. Meil on visioon ja reformide kavad, millest paljud suudame ka ellu viia. Eelmisel üldkogul otsustasime heaks kiita koalitsioonilepingu, mille eesmärk on riik ja väärtused korda teha,“ rääkis Tsahkna enda kandideerimisest.

Tsahkna sõnas, et kuna poliitiline olukord riigis on pingeline, soovib ta enda kogemused rakendada erakonna juhtimisse, et „keerulistest aegadest tugevamini välja tulla“. „Meid ootavad ees suured väljakutsed ning valusad otsused riigi tasemel. Oma programmilise nägemuse tööst ja valikutest, mis tuleb meil langetada, saadan teile lähiajal,“ ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnas, et ta on Lauri Hussarile tehtud töö eest tänulik ning selle eest, et Eesti 200 sai valimistel suure mandaadi. „Lauri otsus on mõistetav, sest Riigikogus seisavad ees keerulised vaidlused,“ ütles Tsahkna.

Tsahkna tegi ka üleskutse erakonnakaaslastele, et nad osaleksid üldkogul.

Lauri Hussar lahkub Eesti 200 esimehe kohalt

Eesti 200 esimees Lauri Hussar teatas esmaspäeval erakonna juhatuse koosolekul oma soovist erakonna esimehe kohalt taanduda ja pühenduda riigikogu juhtimisele.

Hussari sõnul eeldab riigikogu esimehe roll praeguses keerulises poliitilises olukorras kõikide saadikute õiguste arvestamist ning parteiülest otsustamist, et tuua riigikogu tupikseisust välja.

Hussar valiti Eesti 200 esimeheks mullu 15. oktoobril. Tema juhtimisel korraldati riigikogu valimiste kampaania ja Eesti 200 sai parlamendis 14 kohta.

Juhatuse otsuse järgi koguneb Eesti 200 üldkoosolek uut esimeest valima 19. novembril, kandidaatide esitamise tähtaeg on 12. november.