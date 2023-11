Ruhnust Kihnu suundunud praam Amalie vajus kreeni, PPA käivitas päästeoperatsiooni. Pardal on praegu veel kuus inimest

„Öö jooksul on täpsustunud ka laeval olnud inimeste arv. Kui pikalt arvasime, et pärast seitsme inimese kopteriga ja kolme inimese laevaga evakueerimist on pardale jäänud viis inimest, siis meie praegune teadmine on, et tegelikult on pardal inimesi kuus – kaks meeskonnaliiget ja neli reisijat. Amalie on praeguseks jõudnud mõne meremiili kaugusel Läti territoriaalvetest ning teda saadavad päästealused,“ rääkis ta.