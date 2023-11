Ruhnust Kihnu suundunud praam Amalie vajus kreeni, PPA käivitas päästeoperatsiooni. Pardal oli 15 inimest

Neljapäeva õhtul kella 20 paiku teatati häirekeskust, et Ruhnust Kihnu teel olnud praamlaev Amalie oli vajunud kreeni ja laeva reisijad võivad olla ohus. Politsei- ja piirivalveamet (PPA) käivitas päästeoperatsiooni, mille käigus alustas pardalt inimeste evakueerimisega.

Päästetöödesse kaasati koheselt PPA lennusalga kopter ning vabatahtlikud ja kutselised merepäästjad Kuressaare, Pärnu ja Ruhnu üksustest ja mereväelaev Valve. Praamlaev pööras pärast kreeni vajumist tagasi Ruhnu poole.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirsi sõnul viibis praamlaeva Amalie pardal kreeni vajumise hetkel 15 inimest – 12 reisijat ning kolm meeskonnaliiget.

„Kopterimeeskond evakueeris praamlaevalt seitse inimest Ruhnu saarele, kellest üks vajas arstiabi ja toimetati Pärnu haiglasse. Seejärel naases kopter tankimiseks Tallinnasse, kuid inimeste evakueerimisega jätkati sündmuskohale saabunud veesõidukitega ning praeguseks on praamlaevale jäänud 5 inimest,“ teatas Kirs kell üks öösel.

„Päästetööd jätkuvad ning PPA kopter jõuab sündmuskohale umbes poole tunni pärast. Hetkel on praamlaev jätkanud ka ise liikumist Ruhnu poole ning on saarest nelja ja poole meremiili kaugusel,“ ütles Kirs.

Kell kaks öösel oli Kirsi sõnul päästekopter jõudnud tagasi Amalie juurde ning pärast olukorra hindamist võeti vastu otsus, et hetkel on laevalt inimeste vintsimine liiga riskantne. „Kopter läks ootele Ruhnu saarele ning praegu otsustatakse edasisi tegevusi,“ kommenteeris ta.

Viimane teade toimuvast saadi kell pool viis hommikul. „Piirkonnas oleva ebasoodsa tuule suuna ja laeva kreeni tõttu on Amalie katsed Ruhnu sadamasse siseneda ebaõnnestunud ning vastu on võetud otsus, et kõige ohutum on sõita Läti ranniku suunas,“ teatas Kirs.

„Amalie koos viie inimesega pardal on võtnud kursi Läti poole ning teda saadavad kolm päästealust. PPA kopter on Ruhnu saarel ning vajadusel valmis reageerima, samuti on Läti omalt poolt Amaliele ühe laeva vastu saatnud,“ ütles ta.