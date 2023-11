Ruhnust Kihnu suundunud praam Amalie vajus kreeni, PPA käivitas päästeoperatsiooni

„Päästetööd jätkuvad ning PPA kopter jõuab sündmuskohale umbes poole tunni pärast. Hetkel on praamlaev jätkanud ka ise liikumist Ruhnu poole ning on saarest nelja ja poole meremiili kaugusel,“ ütles Kirs.

Allolevalt kaardilt on näha kollasega Amalie eelnev teekond, millest nähtub, et alus sõitis kõigepealt Pärnust Ruhnu, kust hakkas sõitma Kihnu suunas. Mingil põhjusel on see aga teinud justkui kannapöörde ja siis kursilt eemale suundunud.