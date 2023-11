Luureagentuuride juhid kohtusid Katari peaministriga, arutati Gaza pantvangide vabastamist

Katar, kus asuvad mitmed Hamasi poliitilised juhid, on juhtinud jõupingutusi vahendamaks pantvangide vabastamise läbirääkimisi Hamasi ja Iisraeli vahel.

Allikas ütles Reutersile, et kolmepoolse kohtumise eeliseks oli kõigi kolme osapoole toomine reaalajas ühe laua taha, et protsessi kiirendada. Ta lisas, et kõnelustel arutati 10-15 pantvangi vabastamist vastutasuks kuni kahepäevasele humanitaarpausile.