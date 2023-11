Hispaania endist poliitikut tulistati Madridi tänaval näkku

Hispaania riikliku uudisteagentuuri EFE teatel arvab politsei, et tulistaja oli isik, kes põgenes sündmuskohalt mootorrattaga ja kandis musta kiivrit. Hetkel pole seoses tulistamisega kedagi veel vahistatud.

Umbes neli tundi pärast tulistamist väljastas Madridi Gregorio Marañóni haigla oma esimese avaliku meditsiinilise aruande Vidal-Quadrase seisundi kohta. Haigla teatas, et tulistamise tagajärjel murdus tema lõualuu ja talle tehakse operatsioon. Samuti öeldi avalduses, et tema seisund on stabiilne ja tema elu pole ohus.