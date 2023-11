USA ründas Süürias relvahoidlat, mida seostatakse Iraaniga

USA ja koalitsioonivägesid on Iraagis ja Süürias alates oktoobri algusest rünnatud Iraani toetatud vägede poolt vähemalt 40 korda. 45 USA sõdurit on saanud rünnakutes vigastada. USA-l on Süürias 900 sõdurit ja Iraagis veel 2500 sõdurit.