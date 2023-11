Lauri Läänemets: valitsuses ei ole üksmeelt õpetajate palkade osas

Läänemetsa sõnul on valitsuses palkade teemal väga erinevad nägemused ning ta meenutab, et eelarvestrateegia tegemisel sotsid ei nõustunud palkade külmutamise ettepanekuga.

„Pärast eelarve kokku leppimist valitsuse pressikonverentsil ütlesin toona selgelt, et sotside nägemuses peavad 2025, 2026 jne aastal tõusma õpetajate, päästjate, politseinike palgad,“ sõnas minister.

„Iga aasta kui haridusinvesteeringuid edasi lükkame, lükkame kaugemasse tulevikku ka üleüldise heaolu kasvu. Täna peaks valitsus andma kindlustunnet pakkuva sõnumi, et jah, investeerime haridusse ning tagame majandusliku heaolu kasvu riigis.“

Läänemets ütles, et õpetaja palka ei peaks võrdlema ülejäänud Eesti palkadega, sest eesmärk ongi 20% rohkem keskmisest palgast mööda minna. Selles loogikas peaks õpetaja palga tõus veel mitmel aastal olema suurem kui riigiks keskmiselt, lisas ta.

„Vastab tõele, et rahalist katet palkade tõusuks eelarvestrateegias pole aga valitsuse sügisene kokkulepe oli, et just nüüd peaks rahandusministri eestvedamisel algama arutelud tulude suurendamiseks. OÜ-tamise lõpetamine, maksude maksmine platvormitööl ja airbnb-l, riigi poolt loodud bürokraatia vähendamine kuni astmelise tulumaksuni välja - neid rahastuskohti on,“ sõnas Läänemets.