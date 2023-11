Tartu pöördub hooldereformi puuduliku rahastuse tõttu riigikohtusse

Linnal tekib seoses hooldereformi riikliku alarahastusega järgmisel aastal vähemalt 1,6 miljoni euro suurune puudujääk ning see raha tuleb leida teiste teenuste arvelt. Tartu soovib riigikohtust kinnitust, et hooldereformiga seatud ülesanded on riiklikud kohustused, mille kulud tuleb katta täies ulatuses riigieelarvest.

Volikogu rahanduskomisjoni esimehe Toomas Kapi sõnul ei ole hooldereform sugugi ainus näide, kus riik paneb linnale kohustusi, kuid ei taga nende täitmiseks vahendeid. „Komisjoni koosolekutel kerkivad paraku järjest tihedamini üles riiklike kohustuste kulude katmise ja omavalitsuse finantsautonoomia piiratuse küsimused. Riigi poolt kehtestatud reformi eesmärgid on väga olulised ja vajalikud ning Tartu linn jätkab igal juhul reformi elluviimist, kuid samavõrra oluline on ka see, et nende eesmärkide täitmiseks oleks tagatud piisav rahastus. Praegu on osad omavalitsused keerulises olukorras,“ rõhutas Kapp.

Vastavalt seadusele peab linn tasuma iga hooldekodukoha maksumusest hoolduskulude osa. Tartu linna hinnangul on olnud küsitavad metoodika ja alusandmed, millele tuginedes on riik reformiga seotud kulusid planeerinud. Praegu teada olevalt on järgmiseks aastaks plaanitud Tartule riigieelarvest ligi 3,8 miljonit eurot hooldereformi kulude katmiseks, tegelik vajadus reformi käigushoidmiseks oleks aga vähemalt 5,4 miljonit eurot.