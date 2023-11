Blinken on mures Venemaa ja Põhja-Korea sõjaliste sidemete pärast

Blinken ja Lõuna-Korea välisminister Park Jin ütlesid, et arutasid niinimetatud laiendatud heidutusstrateegiat Põhja-Koreast lähtuvate ohtude tõrjumiseks. See hõlmab USA sõjaliste vahendite kasutamist rünnakute eest kaitsmiseks ning koostöö parandamist Jaapaniga.

„Meil on tõsine mure Põhja-Korea ballistiliste rakettide programmide, selle tuumatehnoloogia ja kosmosesaatmisvõimekuse toetamise pärast,“ ütles Blinken Lõuna-Korea pealinnas toimunud pressikonverentsil. Ta lisas, et nad töötavad nende „jõupingustute tuvastamise, paljastamise ja vajaduse korral nende vastu võitlemise nimel“.

Väidetavalt on Gazas kasutusele võetud Põhja-Korea relvad. Blinken ja teised G7 välisministrid mõistsid kolmapäeval Jaapanis hukka Põhja-Korea relvade üleandmise Venemaale.

Põhja-Korea ja Venemaa on eitanud igasugust relvatehingut, kuigi nende juhid leppisid Venemaal septembris toimunud kohtumisel kokku, et tihendavad sõjalist koostööd.

Blinkeni sõnul tarnib Põhja-Korea Venemaale sõjavarustust, mida kasutatakse sõjas Ukrainaga. Samaaegselt pakub Venemaa vastutasuks tehnilist tuge, et aidata kaasa riigi sõjalistele edusammudele.

„See on tõeline mure Korea poolsaare julgeoleku pärast, tõsine mure ülemaailmsete massihävitusrelvade leviku tõkestamise režiimide pärast, see on tõeline mure Venemaa agressiooni pärast Ukrainas ja tõsine mure ÜRO Julgeolekunõukogu mitme resolutsiooni rikkumise pärast,“ ütles ta.