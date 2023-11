Tänasel valitsuse pressikonverentsil kinnitas peaminister Kaja Kallas, et õpetajate palkade suuremaks tõstmiseks lisarahastust pole. Samuti ei saa tema sõnutsi kindlalt lubada, et raha on järgnevatel aastatel. Videointervjuus rääkis ta Delfile selle olukorra tagamaadest.