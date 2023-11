Texase politsei jälitas arvatavat inimsmugeldajat, autoõnnetuses hukkus kaheksa inimest

Texase osariigi avaliku turvalisuse osakond teatas, et 2009. aasta Honda Civicu juht üritas Zavala maakonna šerifi büroo asetäitjatest mööda sõita. Auto põrkas kokku 2015. aasta Chevrolet Equinoxiga, mis süttis põlema.

Texase kodanikuvabaduste liit on registreerinud alates 2010. aasta algusest kuni käesoleva aasta juunini 106 surmajuhtumit, kus põgeneti piirivalve sõidukite eest. 2020. aastal suurenes hukkunute arv järsult, mistõttu töötasid ametnikud välja uue poliitika sõidukite jälitamiseks, pidades silmas ohutuse suurendamist.

Jaanuaris välja kuulutatud poliitika ei keela tagaajamist, kuid Ühendriikide tolli ja piirivalve sõnul „pakkub see selget raamistikku, et kaaluda jälitustegevusega seotud riske, näiteks ohte, mida need kujutavad endast avalikkusele, õiguskaitseorganite eeliste või vajadustega.“